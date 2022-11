Ergoterapeuten: Sådan sidder jeg selv på kontoret

Lange, stillesiddende arbejdsdage på kontoret kan lede til smerter og komplikationer flere forskellige steder i kroppen. Ergoterapeut Marie Merrild vil her forklare, hvad hun selv gør for at undgå det

De fleste med et kontorarbejde har oplevet, at det pludselig begynder at gøre ondt forskellige steder i kroppen, når arbejdsdagen er ved at være slut. Man er endnu en gang kommet til at sidde lidt for længe med snuden i excel-arket, og smerterne i nakken og ryggen begynder hyppigere at melde deres ankomst.