Evas løsning på vinterdepression

Hvert efterår, når dagslyset begynder at svinde ind, rammer tungsindet Eva Zimling. Hun har lidt af vinterdepression siden teenagealderen, men lysterapi har højnet hendes livskvalitet betydeligt, så hun kan komme gennem de mørkeste vintermåneder

Hvis det er bælgravende mørkt og koldt uden for soveværelsesvinduet, er det noget nær umuligt for Eva Zimling at komme ud af fjerene tidligt om morgenen. Hun er en af de fem til ti procent af den danske befolkning, der lider af vinterdepression.

- Det er ganske frygteligt, hvis jeg så ovenikøbet ved, at det er blevet mørkt igen, inden jeg får fyraften.