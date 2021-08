Sundhed ... 3. aug. 2021 kl. 19:07

Fædre får også fødselsdepressioner

Der er næsten lige mange mænd og kvinder, der får en fødselsdepression. Fødselsdepressioner blandt mænd kan føre til en følelse af håbløshed, vrede, angst, tilbagetrækning fra familien, skyldfølelse og fortrydelse over at være blevet far. Tilstanden er ofte nem at behandle og kan gå hurtigt over