Det kan for nogle være svært at erkende, at hørelsen ikke er helt lige så god, som den var engang. Andre når slet ikke at opdage det, inden det er for sent. For flere studier peger på, at nedsat hørelse hænger direkte sammen med fremskyndet demens. Eksperter giver her deres råd til, hvordan du opdager det i tide.