Ofte opdager de ramte ikke sygdommen, før det er for sent

Kræft kan tage mange former.

Nogle har vi lært at behandle, og i de tilfælde kan patienterne leve længe og måske endda helt blive helbredt.

Men der findes kræftformer, som er svære at behandle, og hvor de færreste lever bare et år efter, at sygdommen er blevet konstateret.