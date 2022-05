Hvis du lider af skæl og er træt af, at det drysser fra hovedbunden, så kan du faktisk selv bekæmpe problemet - også uden at det behøver at koste dig dyrt. Her er eksperternes fem råd til en sund hovedbund

Ekstra Bladet

Skæl kan for mange danskere være et surt og tilbagevendende problem, som kan være svært at få bugt med.

Men med få tips og tricks kan du faktisk slippe af med den dryssende hovedbund, lyder det fra eksperter.

Faktisk er det sådan, at de fleste af os på et tidspunkt har døjet med skæl - og selv hvis man ikke aktuelt har problemet - så kan disse råd også vise sig brugbare, hvis man ønsker at forebygge mod skæl.