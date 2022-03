Flere end 37 coronadødsfald pr. dag

Alle er glade. Corona er på retur indtil næste vinter og færre testes positive for den Omikron, som florerer nu.

Men der er et ’men’, for jo færre, der lader sig teste, des færre meldes positive, og en del af de smittede vil ikke en gang ane, at de har den forhadte virus. Det går først galt, når de møder sårbare medborgere – dvs. kroniske syge eller gamle, som ikke kan tåle en ny infektion oven i deres øvrige svækkelser.

Fra første februar og frem til og med 10. marts er 1414 døde ’af ’og ’med’ corona. Det giver et dagligt antal dødstilfælde på 37,2, og det er højt - selv om det ifølge to eksperter ikke er alarmerende.

- Langt de fleste dødsfald sker hos de ældre. Det begynder ved 60 års alderen, men bliver først rigtig markant for de 80-årige og derover eller hos gruppen af danskere med alvorlige kroniske lidelser. Her kan Covid være den lille tue, som vælter læsset, og så kan kroppen ikke mere, forklarer Henrik Nielsen professor i infektionsmedicin på Aalborg Universitetshospital.

Et coronavirus

Naturens gang

Men selv om der er noget ’naturens gang’ i mængden af dødsfald, og selv om Danmark har klaret sig flot under pandemien, når vi sammenligner os med andre vestlige lande, så kan de høje dødstal - i onsdags var det 60 - ikke undgå at skabe usikkerhed blandt folk.

Hvis f.eks. en kræftramt, som ifølge sine behandlere klarer sig godt og kan leve længe endnu, får Corona og pludselig er død inden for en måned efter infektionen, er hun så død ’af’ eller ’med’ Corona?

- Der vil altid være gråzoner, og et vist skøn forbundet med om det er ’med’ eller ’af’ Corona. Biologi er ikke en motor, hvor man kan dele det op i komponenter og præcist fastslå, hvad der er i stykker. Intet er sort eller hvidt. Men det, vi ved, er, at dødsfald ’med’ Corona falder med alderen. Når man op i 80-års-alderen vil 80 pct. af coronadødsfaldene blive kategoriseret som død ’af’ Corona, siger virolog Allan Randrup Thomsen.

Professor Henrik Nielsen forklarer, at nogle ældre vælger ikke at komme på hospitalet, fordi de mange underliggende sygdomme gør, at de ved, at de ikke vil overleve coronaen. Foto: PR Lene Pedersen Region Nordjylland

Uetisk

Infektionsmedicineren Henrik Nielsen slår også fast, at mange af dødsfaldene skyldes, at man som følge af patienternes alvorlige underliggende sygdomme ikke kan give dem hele den behandlingspakke, der ville kunne have hjulpet en mere generelt rask patient.

- F.eks. ville det være uetisk at lægge en meget syg patient i respirator. Hvis billedet er, at patienten vil dø uanset, hvad vi gør, så er der ingen grund til, at han eller hun skal herfra indhyllet i slanger. Dette er et af svarene, når folk spørger, hvorfor dødstallet er så højt, selv om der er så få på intensivafdelingerne. En anden forklaring er også, at ældre, som både er meget syge og mæt af dage fravælger hospitalet og vælger at dø i sin egen seng. Det forstår man godt, når der ikke er en realistiske mulighed for at redde dem alligevel, påpeger Henrik Nielsen.

Alternative overvågningsmetoder

Epidemien er ved at dø ud for denne gang. Så meget er de fleste enige om, selv om Allan Randrup Thomsen erkender, at der er rimeligt store mørketal, når så få testes.

- Når dødstallene er så høje samtidig med at det tynder ud i mængden af smittede, skyldes det, at der er en vis forsinkelse - op til en måned - i registreringen af dødsfald. Så samtidig med at smitten fortsat falder i samfundet, vil vi hen over den kommende måned til halvanden også se væsentlige fald i antallet af døde.

Randrup Thomsen tilføjer, at myndighederne i øjeblikket arbejder intenst på at finde alternative overvågningsmetoder til at fastslå, hvor meget virus, der er i omløb, når nu så få testes. Det skal være klar inden næste vinter, og samtidig vil man også til den tid vide om, der er kommet nye virusmutationer og om danskerne skal have mere vaccine.