Forskere har set på, hvordan vores søvn er blevet påvirket under pandemien. Et af fundene viser, at søvn kan påvirke effekten af vaccinen

- Selvom vi har fået mere tid til søvn, viser undersøgelsen, at mange sover dårligere for tiden. Vi har levet under stress i et års tid, og vi ved ikke, hvornår det går over.