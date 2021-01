Hortons-ramte lider frygteligt, mens forskerne kæmper for at finde midler, der kan hjælpe

Ingen Hortons-ramte ved, hvornår anfaldene kommer, eller hvor pinefuldt det bliver næste gang. Men én ting er sikkert: Det ikke bare ser voldsomt ud for de pårørende - det er også ekstremt voldsomt for de ramte - så meget at mange tænker på selvmord og død under anfaldene.