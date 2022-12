Fra farkrop på 130 kilo til ironman

Da Lasse Wiberg Wolffbrandt sprang ind i året 2020, var det med en stålsat vilje om at smide de overflødige kilo og blive den rollemodel og far for sine tre drenge, de fortjente. Tre år efter har han gennemført fire maratoner og er i gang med at træne op til en ironman

Kun i Ekstra Bladet

Lasse Wiberg Wolffbrandt vidste godt, at han vejede for meget. Han sov dårligt om natten, snorkede frygteligt og havde svært ved at komme op fra gulvet igen uden at blive forpustet, hvis han vel at mærke først havde mønstret nok overskud til overhovedet at lege med sine sønner til at begynde med.

Men da han stod der i undertøj på sine forældres badeværelse en decemberdag i 2019, fik han alligevel et chok over, hvem der kiggede tilbage på ham fra spejlet.