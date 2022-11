Fra overspisning til træning: Sådan tabte Maibritt 64 kilo

Et dårligt arbejdsmiljø trickede Maibritt Schmidts overspisning, og hun gik fra at være normalvægtig til at veje over 180 kilo. Det førte til isolation og ensomhed, men i dag har hun et aktivt og godt liv takket være en operation af mavesækken

Kun hver tredje måned stiller 41-årige Maibritt Schmidt sig op på vægten. Dels for at få noget ro til at fokusere på sit vægttab, og dels fordi hun er bange for, at det kan tricke hendes spiseforstyrrelse. Hun lider nemlig af binge eating disorder, også forkortet BED, der gør, at hun bruger mad til at dulme svære følelser med, når tilværelsen ikke glider så let.