Fra søløve til strandløve: Sådan tabte Kristian 85 kilo på ni måneder

Kristian Erhardtsen fik en dag nok af sin overvægt, og det resulterede i et ni måneder langt vægttab, hvor han gik fra 169 kilo til 84 kilo. Her fortæller han, hvordan han gjorde

En kold vintermorgen sidste år gik Kristian Erhardtsen ud til sin bil, låste døren op og satte sig ind. Men noget var anderledes. Det gik op for ham, at han var blevet for stor til at sidde i bilen, og episoden skulle vise sig at være kickstarteren til et vægttab af en kaliber, man sjældent hører om.