Sundhed ... 26. dec. 2022 kl. 14:36 Gem artikel Gemt artikel

Frisørens gode råd: Dette skal du undgå

Usundt hår er nærmest en folkesygdom i Danmark, og ofte skyldes det, at folk selv ødelægger det. Frisør Katrine Søborg Nielsen forklarer her de klassiske dos and don'ts, hvad angår dit hårs sundhed