Frygter for sin orgasme

Rosa Lund, folketingsmedlem for Enhedslisten, åbner op for et sårbart emne i Ekstra Bladets dating- og kærlighedspodcast, ’Superlike’. I programmet, der handler om at date, når man lider af en kronisk sygdom eller et handikap, fortæller hun hudløst ærligt om frygten for at miste muligheden for at få orgasmer.