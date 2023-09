Fyldt 50? Undgå at blive svag i 60'erne

Hvis du lader stå til, bliver din krop svagere, i takt med at du passerer 50. Ekstra Bladet har talt med overlæge og professor Bente Klarlund, der her giver dig tre konkrete veje til et sundt liv mange år frem

Du lever måske godt. Et glas rødvin her og der og en cigaret, når musikken spiller. Du har masser af energi til at hygge med ungerne, og en lille løbetur kan det også blive til i ny og næ. Det er fedt at være i 50'erne.

Men kroppen går snart i forfald, uden du opdager det.

Undersøgelser viser, at vi løbende mister vores styrke, fra vi fylder 50.