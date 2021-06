Gabrielle er ramt af mystisk sygdom der plager Canada

Over 40 mennesker har fået en altødelæggende hjernesygdom i den canadiske provins New Brunswick - flere er døde, og lægerne er magtesløse

En mystisk unavngiven hjernesygdom har i de senere år hjemsøgt den canadiske provins New Brunswick.

Mindst 48 mennesker blevet ramt, og adskillige andre er under mistanke for at lide af den.