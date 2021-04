Sundhed ... 19. apr. 2021 kl. 15:58

Garanteret vægttab: Kim er kun kort på kur

Hvert år gennemfører Kim Bernhard og hans kone, Daniela, en fire-ugers-kur, som gør, at de taber sig fire kilo uden at sulte eller tælle kalorier. Få her kuren og de opskrifter, du kan bruge