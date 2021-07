Sundhed ... 24. jul. 2021 kl. 06:47

Gigt-direktør med opråb: Gi' det nu en chance!

- Alt for mange lider. Her kan der være en vej til at hjælpe så mange mennesker. Lad os nu fokusere på at udvikle denne metode, lyder opråb fra Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind