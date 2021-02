Det er ikke ligegyldigt, hvordan du behandler din ansigtshud, når frosten bider undenfor. Få de gode råd til en sund vinterhud her

For abonnenter

Hvis du bøvler lidt mere med din hud på denne årstid, er du bestemt ikke den eneste. Mens solen og varmen gennem sommeren giver din hud både kulør og et pænere look, kan efteråret og vinteren være lidt af en prøvelse for især huden i ansigtet.