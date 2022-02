Glemsom? Guldtips til at holde hjernen ung

Hjernen aldres ligesom resten af kroppen, men man kan selv gøre en indsats for at holde den ung og skarp - og det er slet ikke så kompliceret

Er du begyndt at glemme ordene? Eller mister du hurtigere fokus? Aldring er uundgåelig - også når det gælder hjernen. Men ifølge en ekspert er der en række ting, du selv kan gøre for at holde hjernen tiptop.