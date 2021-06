Godt nyt om dødelig sygdom

I modsætning til flere andre kræftformer, der rammer unge mennesker under 40 år, er der godt nyt om livmoderhalskræft. Her er tendensen nemlig, at antallet af tilfælde falder år for år. Desuden er overlevelsesprocenten steget de seneste år, og lidt over to ud tre overlever i dag diagnosen.

Årsagen bag de gode nyheder med færre tilfælde er vaccination af unge piger og screening af voksne.

- Vi har de seneste år kunnet se en nedgang i antallet af tilfælde med livmoderhalskræft og svære forstadier til kræft i livmoderhalsen, altså celleforandringer, siger Susanne Krüger Kjær, som er professor og forskningsleder ved Center for Kræftforskning.

Susanne Krüger Kjær forsker i livmoderhalskræft og HPV. Hun glæder sig over, at man nu kan se resultatet af HPV-vaccinen, der blev indført i 2009. Pressefoto

Hun forklarer, at man efter at have indført HPV-vaccinen som en fast del af børnevaccinationsprogrammet i 2009 nu kan se, at der er færre tilfælde ikke blot af svære celleforandringer på livmoderhalsen – men også af selve kræftsygdommen blandt piger/kvinder, der er vaccineret mod HPV.

- Det var selvfølgelig det, vi håbede på ud fra resultaterne i de kontrollerede kliniske studier, men nu kan vi se, at det også virker ude i det virkelige liv. WHO har meldt ud, at vi går imod en eliminering af livmoderhalskræft, siger hun og oplyser, at vaccinen desuden også har vist sig effektiv som beskyttelse mod kræft i skamlæber og i skeden - og hos skeden - og hos begge køn mod analcancer.

HPV stadig et mysterium

Livmoderhalskræft rammer cirka 370 danske kvinder om året og udgør knap to procent af alle kræfttilfælde. Den altovervejende årsag er HPV-virussen (human papillomavirus), som overføres seksuelt.

- HPV er utrolig hyppig, og vi får den næsten allesammen. Der er sjældent symptomer, så mange af os aner ikke, at vi har den. Hos de fleste forsvinder den af sig selv igen, men hos nogle bliver den til forstadier til kræft eller til kræft i livmoderhalsen, siger Susanne Krüger Kjær.

Symptomer kan være Blødning fra skeden, når du har sex.

Pletblødninger mellem menstruationer. Sommetider forværres det, når du er fysisk aktiv.

Øget (ofte ildelugtende) udflåd, der kan enten være klart, brunligt eller blodigt. Man kan få smerter og symptomer fra blæren og tarmen, hvis kræften har bredt sig. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Det er endnu uvist, hvorfor HPV-infektionen hos nogle bliver kronisk og kan udvikle sig til kræft, mens den hos andre forsvinder uden at gøre opmærksom på sig selv. Det er dog kendt, at mindst 12 af de cirka 100 kendte HPV-typer giver risiko for udvikling af kræft. Og det er disse typer, der nu kan vaccineres for.

- Med den nuværende vaccine kan vi forebygge op mod 90 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft, og sammen med de forebyggende undersøgelser mod livmoderhalskræft (screening) vil vi stort set kunne udrydde denne kræftform, siger hun.

12 vira kan føre til kræft Omkring 12 af de cirka mere end 100 kendte HPV-vira kan føre til forstadier og livmoderhalskræft. Man ved i dag, at typerne 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 er årsag til omkring 90 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft - mens typerne 16 og 18 står for 70 procent. Siden 2017 har man i Danmark brugt den såkaldte ni-valente HPV-vaccine, der beskytter mod netop de syv HPV-typer.

Hun opfordrer til, at man lader sine børn vaccinere som del af vaccinationsprogrammet. Men vaccinen beskytter også i langt de fleste tilfælde voksne mod de farlige HPV-vira.

- Det er en udbredt og vedholdende myte, at den ikke virker på ældre end teenagere. Det gør den. Hvis man ikke har HPV-virus, eller hvis man har haft én, men den er forsvundet igen, så vil vaccinen kunne beskytte mod den – men det er vigtigt at understrege, at HPV-vaccinen er forebyggende – den kan ikke behandle nuværende HPV-infektion, celleforandringer eller kræft, siger Susanne Krüger Kjær.