Gør kæmpe forskel: Josefine træner gigt-smerterne væk

Siden hun blev student for otte år siden, har Josefine Skytte fra Odense været plaget af psoriasis og den gigt, som ofte følger med den autoimmune sygdom.

Sygdommen har i perioder gjort det umuligt for hende at have en hverdag med arbejde, studie og venner, men målrettet fysisk træning har gjort hende i stand til at leve normalt.