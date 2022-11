Har du arvelig sniger-sygdom? Det skal du være opmærksom på

Hæmokromatose kan være lidt af en sniger, da den sjældent giver symptomer og først viser sig sent i livet. Overlæge, klinisk lektor og ph.d. Thomas Sandahl forklarer, hvad du skal være opmærksom på

Ekstra Bladet

Hæmokromatose er en af de mest udbredte arvelige sygdomme i Nordeuropa. Sygdommen gør, at jern hober sig op i kroppen over mange år og kan på sigt give alvorlige følger. Samtidig kan det være svært at vide, om man har sygdommen, da den sjældent giver symptomer de første mange år af ens liv.

Går hårdest ud over leveren