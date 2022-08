Har du høj puls? Her skal du være opmærksom

Hvis din puls er for høj, kan det være tegn på, at dit hjerte ikke fungerer optimalt. Det kan få alvorlige konsekvenser, og derfor kan det være vigtigt at søge lægehjælp, lyder opfordringen fra en ekspert

Hjertet slår, og tiden går. Men slår det for meget, så risikerer tiden at gå alt for hurtigt. En for høj puls kan nemlig være livsfarligt, og derfor er det vigtigt at tage hånd om.

Det fortæller Gunnar Gislason, der er professor og overlæge med speciale i hjertesygdomme på Gentofte Hospital samt forskningschef i Hjerteforeningen.