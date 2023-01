Helt enkelt: Sådan slipper du af med hængepungen

Alle mænd får en slappere pung med alderen, og i slemme tilfælde kan det være til stor gene både fysisk og psykisk. De færreste ved imidlertid, at et relativt simpelt indgreb kan klare ærterne

Kun i Ekstra Bladet

Ole Momsen er speciallæge i plastikkirurgi på Aros Privathospital. Her foretager han blandt andet operationer af slaphed i pungen. Især med alderen begynder pungen at hænge mere og mere, og for nogle kan det give problemer.

Én ting er, at hængepungen ikke ligefrem tilføjer æstetikken noget godt. Men værre er det, når den løse hud kommer i klemme, giver anledning til eksem eller ligefrem hudinfektioner.