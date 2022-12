Kun i Ekstra Bladet

Vi ser dem hele tiden på film. Store, stærke mænd med en krop som en tragt, og vi ønsker sådan, at vi også så sådan ud. For nogle kan det være en stor udfordring at opnå den eftertragtede V-form, mens det for andre vil være nemmere grundet genetik. Det vigtigste er dog, at alle kan opnå den, hvis de træner og spiser rigtigt, forklarer personlig træner og vanecoach Kenneth Schandorf.