Henriette fik fjernet et bryst: 'Sådan lærte jeg at leve med det'

Kun i Ekstra Bladet

Man kan mærke, at Henriette Løve er en kvinde af mange ord, men da hun 17. december 2018 kiggede på sig selv i hospitalsspejlet, var hun for en gangs skyld mundlam. Både hendes veninde og lægen havde ellers kort forinden rost, hvor flot det så ud, og derfor ramte synet hende også som en hammer, uden at hun overhovedet nåede at have paraderne oppe.