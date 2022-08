Lav hvilepuls kan være tegn på alvorlige hjerteproblemer, men hvis du kender symptomerne, er der gode muligheder for behandling, lyder det fra ekspert

En gammel tommelfingerregel går på, at jo hurtigere ens hjerte galoperer, jo hurtigere løber ens tid ud. Derfor kan man måske nemt drage konklusionen, at en lav puls betyder et længere liv.

Det er imidlertid ikke en korrekt antagelse. Faktisk er det sådan, at en lav hvilepuls kan være tegn på, at ens hjerte ikke fungerer, som det skal.