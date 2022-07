Hjertesygdomme er den hyppigste dødsårsag i den danske befolkning. Meget kan imidlertid forebygges, fortæller en hjertelæge. Hør her, hvad han selv gør

Gennem 30 år som hjertelæge er det blevet helt naturligt for Christian Lange, overlæge med egen klinik specialiseret i hjertesygdomme, at leve fornuftigt. Og det behøver ikke at være raketvidenskab.

Tre fokuspunkter står højt på dagsorden, når hjertelægen skal fremhæve vejen til et sundt hjerte. Det gælder kosten, motionen og det mentale helbred.