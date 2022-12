Sundhed ... 29. dec. 2022 kl. 06:53 Gem artikel Gemt artikel

Hold hjernen frisk: Sådan bekæmper du demens i tide

Demenssygdomme er en forfærdelig tilstand, der desværre kan ramme os alle. Den påvirker livskvaliteten og omgivelserne omkring, men heldigvis kan man selv gøre noget for at modarbejde sygdommen, forklarer demensfaglig rådgiver Else Hansen