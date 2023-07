Sundhed ... 13. jul. 2023 kl. 07:02 Gem artikel Gemt artikel

Hovedpine og kvalme? Kan være alvorligt

Alle har prøvet at have ondt i hovedet eller en smule kvalme, men for flere tusind danskere er det tegn på en hjernetumor. Overlæge fortæller her, hvordan du kan skelne hverdagsgener fra kræft i hjernen