Hun gør brystkræftpatienters bryster smukke

Den libanesiske tatovør Joa Antoun har fundet en meningsfuld niche. Hun hjælper kvinder, der er ramt af brystkræft, ved at tatovere nye tredimensielle brystvorter og blomster på deres ødelagte bryster.

Hendes arbejde er blevet populært og berømt i det ellers konservative land.

Det kræver koncentration at lave de helt præcise grænser for brystvorten. Foto: Emilie Madi/Ritzau Scanpix

Når de kræftramte kvinder bestiller tid til en blomsterdekoration for at skjule deres operationsar, tilbyder den 31-årige tatovør en gratis brystvorte-tatovering.

- I starten var mange kvinder bange for at få tatoveringerne, og de mente, at det var for sent og ligegyldigt efter en kræftsygdom. Men nu er det blevet mere normalt og accepteret, fortæller Joa Antoun, der efterhånden har haft mange kvinder gennem sin klinik.

Betragter det som en sejr

Raula Saad er en af de mange kvinder, der har fået tatoveringer hos den kreative tatovør.

- Jeg hadede at se mig selv i spejlet. Jeg følte, at jeg var tvunget til at leve i sorg, og jeg sørgede over min manglende kvindelighed og tabet af en del af min krop, siger hun.

Roula Saad er en af tatovørens meget tilfredse kunder. Foto: Emilie Madi/Ritzau Scanpix

Efter at være tatoveret, har kræftoverleveren fået glæden ved livet og sin krop tilbage, fortæller hun. Hun betragter det som en sejr over den sygdom, der var ved at tage livet af hende.

- Det var som at blive født igen, siger hun.

Det endelige resultat. Foto: Emilie Madi/Ritzau Scanpix

Et mindre end et kunstværk. Foto: Emilie Madi/Ritzau Scanpix

Foruden at hjælpe kræftoverlevere har Joa Antoun også hjulpet ofre for de voldsomme eksplosioner, der ramte havnen i Beirut i 2020. Også her har hun med smukke tatoveringer skjult deres ar.

Du kan se mere af Antouns arbejde på Instagram.