Sundhed ... 16. jun. 2023 kl. 07:34 Gem artikel Gemt artikel

Hver fjerde rammes: Marianne fik sygdommen fra helvede

Voldsomme smerter, væskefyldte blærer og jag i kroppen. For Marianne var det så slemt, at hun overvejede at tage sit eget liv. Her giver overlæge Carsten Schade Larsen sine bedste tips til at undgå helvedesild