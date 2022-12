Ikke en nem løsning: Maveoperation krævede års overvindelse

32-årige Sandra Thorenfeldt havde altid været ked af sin krop, og efter hele voksenlivet at have købt sig fattig i personlige kostvejledere, træningscoaches og diætister, tog hun til sidst beslutningen om at lade sig operere i maven

Kun i Ekstra Bladet

- Jeg plejede at sige, at min livret var buffet. Men i dag har jeg lært, hvor meget man også kan spise med øjnene. For det kan ikke fysisk lade sig gøre at spise mere end en lille portion, og så jeg er propmæt. Et enkelt bolsje frem for hele posen, griner Sandra Thorenfeldt.

Det er godt og vel syv måneder siden, hun lå på operationsbordet for at få foretaget en gastric sleeve-operation.