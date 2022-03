Du kan sagtens opnå resultater, selvom du ikke bruger time efter time i et fitnesscenter. Her får du en begynderguide til mikrotræning

Har du svært ved at finde tiden og motivationen til at træne, eller vil du gerne øge din performance inden for andre sportsgrene med en minimal indsats? Så er mikrotræning formentlig noget for dig - her får du en række konkrete øvelser, du kan starte med.