Trine Sørensen har brugt over 200.000 kroner på diætister og personlige trænere uden held. Men pludselig knækkede hun koden og tallene på badevægten begyndte at gå nedad - og blive der

Ekstra Bladet

Hjemme hos 34-årige Trine Sørensen er der ikke nogen madvarer, der er forbudt.

Hun har for længst også droppet idéen om at tælle kalorier, for selvom hun til dagligt arbejder som økonomichef i et boligselskab, gider hun ikke blande unødvendigt forvirrende tal og regnestykker ind i sin kost.

Til gengæld har hun den ene regel, at der altid skal være et grønt element på middagstallerkenen.