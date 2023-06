Kan ende fatalt: Undgå sommerens kolesterol-fælder

Omkring to millioner danskere lever med forhøjet kolesterol, og det kan både skyldes genetik og livsstil. Bodil Jørgensens mand er en af dem, der har fået konstateret forhøjet kolesterol, og det har betydet, at familien har måttet lægge vanerne om hjemme i køkkenet

Kun i Ekstra Bladet

Vi har alle kolesterol i kroppen. Faktisk kan vi slet ikke undvære det, da det er en vigtig byggesten for vores celler og hormoner. Men det kan også hurtigt blive for højt. I sommerhalvåret har vi danskere en tendens til at indtage nogle specifikke fødevarer, der kan være med til at hæve kolesteroltallet, og det kan ende fatalt, hvis man ikke er opmærksom.