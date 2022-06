Kan gøre dig syg: Får du den rette mængde?

I Danmark er for højt stofskifte dobbelt så hyppig en sygdom som for lavt stofskifte. Noget af forklaringen findes på saltpakken i dit køkken. Den rummer også hemmeligheden om, hvorfor det høje stofskifte ikke er et problem på den svenske side af sundet

Ekstra Bladet

Vi kender jod fra emballagen på den billige salt i supermarkedet. Men faktisk er grundstoffet en nøgle til at forstå, hvorfor nogle befolkninger er særligt tilbøjelige til at udvikle henholdsvis for højt eller for lavt stofskifte. Det gør Ulla Feldt-Rasmussen, professor i medicinsk endokrinologi på Rigshospitalet os klogere på.