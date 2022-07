Knogleskørhed: Sådan lever overlægen selv

Knogleskørhed er en udbredt folkesygdom, som er groft underdiagnosticeret. Ofte ved du ikke, at du har det, før du brækker en knogle. Få overlægens råd til, hvordan du forebygger sygdommen her, og læs hvordan han selv gør

650.000 danskere lider af knogleskørhed, også kaldet osteoporose, hvoraf 500.000 ikke selv er klar over, at de har det. Det anslår Osteoporoseforeningen.

Grunden til, at sygdommen er underdiagnosticeret, er blandt andet, at man ikke kan mærke, at man har knogleskørhed. Derfor finder man ofte først ud af det, når man får et knoglebrud.