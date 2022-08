Det er næppe en muskel, du dedikerer ret meget af din tid til. Men det burde du måske. I hvert fald betegnes den af nogle eksperter som kroppens vigtigste muskel. Læs her, hvordan og hvorfor du bør tage dig kærligt af din psoas major

Ekstra Bladet

Du har nok aldrig hørt nogen tale om, at de skal i fitness og give psoas en ordentlig omgang. Måske anede du ikke, at der er en muskel ved navn psoas major. Men kroppens oversete muskel er faktisk også den vigtigste - i hvert fald når det kommer til vores evne til at bevæge os.

Skønt vi måske ikke kender ret meget til psoas, kender vi kun alt for godt til de gener, det kan give, hvis ikke den holdes smidig og aktiv.