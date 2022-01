Coronavirus spreder sig med rekordfart, men der er også en anden virus, der har fået godt og grundigt fat: ganske almindelig forkølelse. Her giver tre læger og en farmaceut deres råd til, hvordan du kommer dig hurtigst muligt

Kan du stoppe en spirende forkølelse eller lindre symptomerne så meget, at du ikke behøver at isolere dig selv derhjemme i flere dage? Svarene får du her.