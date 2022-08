Sundhed ... 8. aug. 2022 kl. 07:07 Gem artikel Gemt artikel

Lars tabte 40 kilo: - Vil ikke efterlade datter på grund af fedme

I januar blev Lars Christensen scannet. En blodprøve havde vist for høje levertal. Lægens dom var, at Lars havde kraftig fedtlever og var på vej til at udvikle skrumpelever. Beskeden var klar. Hvis ikke han gjorde noget nu, ville han dø