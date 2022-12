En hjerneblødning vendte på et øjeblik op og ned på 44-årige Lasse Tofts liv

Det havde været en hyggelig aften med film i sofaen, grin og afslapning, da Lasse Toft kort efter sengetid pludselig mærkede noget. Han lå og talte med sin hustru gennem mange år, da han opdagede, at han savlede. Hans ben føltes også pludselig tunge, og især det venstre kunne han nærmest ikke løfte.

- Jeg sagde til Annitta, at det var da mærkeligt, at jeg begyndte at savle.