Uanset om det er efter en operation, en ulykke eller endda selvskade, er ar sjældent noget, vi er stolte af at vise frem. For nogle minder de os om noget væmmeligt eller traumatisk, og for andre forringer det livskvaliteten at skulle skjule grimme ar i ansigtet eller på kroppen.

Er man blandt dem, der helst var foruden, kan tatovør Line Mathiesens metode måske være en løsning.