Hun siger selv, at hun er født bekymret, og at hun siden barnsben har haft katastrofetanker. Mest handlede det om sygdom, for sangeren Lucy Love, der i øjeblikket er aktuel i ’Syng min sang’ på TV3, kunne gå i panik over en bule på kroppen, som i hendes øjne bestemt var en kræftknude.