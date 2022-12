Sundhed ... 31. dec. 2022 kl. 11:55 Gem artikel Gemt artikel

- Man kan sagtens tabe sig ved at spise rigtig mad

Et varigt vægttab behøver ikke bygges på et fundament af restriktioner og forbud, og det er Mia Hauchrog Nilsson beviset på. På to år har hun tabt over 30 kilo alene ved at lære at mærke forskellen på sult og mæthed