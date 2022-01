Sundhed ... 4. jan. 2022 kl. 06:48 Gem artikel Gemt artikel

Mandebryster? Sådan slipper du af med dem

Mænd med bryster er ikke et sjældent syn, og der kan være mange årsager til, at man pludselig udvikler dem. Her kan du læse om årsager, og hvad du kan gøre ved det