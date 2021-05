Maria blev også syg efter vaccine

Ekstra Bladet beskrev i sidste uge, hvordan Bill Bæk, Jeanette Kastrup, Anne Bach og Rike Seifert alle har døjet med gener, smerter og ubehag, efter de for flere måneder siden tog imod AstraZeneca-vaccinen, som de fik tilbudt via deres job i sundhedssektoren.

Siden har vi været i kontakt med flere danskere, der hver især kan beskrive uforklarlige, men alvorlige smerter og gener, der opstod umiddelbart efter vaccinationen.

Én af dem er Maria F., der blev vaccineret den 14. februar. Via sit job på et bofælleskab for ældre borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse blev hun tilbudt AstraZeneca-vaccinen, som hun tog imod. Siden har hun oplevet flere og flere symptomer, som ingen indtil nu har kunnet forklare.

Den 31-årige mor til to har, siden hun fik AstraZeneca-vaccinen i februar - døjet med smerter og sygdom. Privatfoto

Scanning uden resultat

Smerter i maven og i brystet, muskelsmerter, hjertebanken, trykken ved halsen, irritation i luftvejene, blod i slim ved hoste og højt blodtryk - der nu pludselig er skiftet til meget lavt blodtryk - er nogle af de symptomer, den 31-årige mor til to har døjet med. Hun har været sygemeldt i længere tid, men er nu tilbage på deltid, selvom smerterne stadig præger hendes hverdag.

- Jeg har været indlagt flere gange, og jeg har fået scannet mine lunger og min mave. Men hverken lægerne på Slagelse Sygehus eller min egen læge kan forklare mine symptomer.

- Jeg synes, det er mærkeligt, at jeg pludselig fejler alverdens ting. Det har jeg aldrig gjort før. Det startede, lige efter jeg blev vaccineret, siger hun til Ekstra Bladet.

Claus Jantzen har haft feber i to måneder efter sin vaccination med AstraZeneca.

Næste skridt for at finde årsagen til symptomerne er udvidede undersøgelser af spiserøret. Både på Slagelse sygehus og fra Marias egen læge er hendes symptomer indberettet som formodede bivirkninger.

Nogle af symptomerne er så småt løjet af, mens andre stadig plager hende.

Mangler hjælp

Maria F. nævner som mange af de andre, der døjer med formodede bivirkninger, at de mange manglende svar er frustrerende og gør forløbet endnu værre.

- Lægerne ved jo ikke, hvad de skal gøre. Ingen kan sige, hvad det er, og hvor længe det vil fortsætte. Det gør mig selvfølgelig bange.

- Vi mangler et sted, hvor vi bliver taget seriøst, og hvor man hurtigt kan blive undersøgt og udredt. Jeg stoler på lægevidenskaben og på sundhedsvæsenet. Men de skal også være der, når det går galt, og vi har brug for dem, siger hun.

Lægemiddelstyrelsen har indtil 27. april modtaget 22.592 indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen. Heraf er 1702 indberetninger behandlet.