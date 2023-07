Maria spiste slik hver dag og tabte 45 kilo

Det kan være svært og uoverskueligt at komme i gang med et vægttab. Men den 31-årige dagplejer Maria Fyhn fandt en måde, hvor hun både kunne spise slik og chokolade hver dag og samtidig smide 45 kilo

Fra barnsben har Maria Fyhn været en af de lidt større piger i klassen. Hun vidste godt, at hun var et par størrelser større end de andre piger. De lidt for mange kilo har fulgt den 31-årige dagplejer hele livet, og da hun trådte op på badevægten i december 2020, viste den 134,5 kilo. Det var her, det gik op for hende, at der skulle ske en ændring - og den skulle være permanent.