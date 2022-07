26-årige Michelle har på to år tabt hele 100 kilo. Nu deler hun ud af sin oplevelse for at bryde tabuerne om en gastrisk bypass-operation og det at have løs hud

Michelle Saxtoft Holmsgaard har været overvægtig lige siden begyndelsen af folkeskolen, men hendes vægt skød for alvor i vejret for syv år siden, da hun mistede sin far.

- Det var sorgen over at miste. Min far var min bedste ven. At miste sin klippe i livet, det gør noget ved en, og man skal finde ud af, hvem man er, på ny.